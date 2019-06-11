YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır? 23 Haziran'da nerede oy kullanacağım? İşte detaylar...

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini iptal ederek 23 haziran 2019 tarihinde yenileme kararı almasıyla İstanbul'da oy kullanacak vatandaşlar YSK seçmen sorgulamalrının nasıl yapılacağını merak etmeye başladı. 23 haziranda oylarını nerede ve hangi sandıkta kullanacağını merak edenler Google arama motorunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki YSK seçmen sorgulaması nasıl yapılır? İşte YSK seçmen sorgulaması ve diğer tüm detaylarla ilgili bilgiler...

YSK 2019 İSTANBUL SEÇİMLERİ SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İşte detaylar;