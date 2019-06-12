114 göçmen yakalandı

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Edirne Tren Garı'nda, Cezayir, Tunus ve Filistinli 42 göçmen yakalandı. Tren gara yanaşırken atlayarak kaçtığı belirlenen 4 kaçağın yakalanması için de çalışma başlatıldı. Edirne Tren Garı'nda polis, Cezayir, Tunus ve Filistinli 42 kaçak göçmen yakaladı. Polis tren gara gelmeden haraket halindeki trenden atlayarak tel örgüleri aşıp kaçan 4 kişinin daha olduğunu belirledi. Ekipler kaçak göçmenleri bulmak için bölgede arama çalışması başlattı. Gözaltına alınan 42 göçmenle ilgili soruşturma başlatıldı. İpsala ilçesinde düzenlenen operasyonda ise 24 düzensiz göçmen yakalandı. Diğer taraftan Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.