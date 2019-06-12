Adana'da son dakika dehşeti! Yakın arkadaşını pompalı tüfekle vurdu...
Adana’da bir kişi tartıştığı yakın arkadaşının evinde pompalı tüfekle bacağından vurarak yaraladı. Fatih A.'nın vurduğu İbrahim Halil E. kanlar içerisinde yere yığılırken, Fatih A. olay yerinden koşarak hızla kaçtı.
Giriş Tarihi: 13.6.2019 00:29
Olay, Seyhan ilçesine Bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih A. ile yakın arkadaşı İbrahim Halil E. henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma başladı.