Adana'da son dakika dehşeti! Yakın arkadaşını pompalı tüfekle vurdu...

Olay, Seyhan ilçesine Bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih A. ile yakın arkadaşı İbrahim Halil E. henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma başladı.