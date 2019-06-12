Aracın lastikleri vurularak yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da makas atarak trafikgüvenliğini tehlikeyedüşüren ve polisin "dur"ihtarına uymayarak kaçmayaçalışan ehliyetsizsürücü, otomobilinin lastiklerivurularak yakalandı.Trafik güvenliğini tehlikeyedüşüren aracı takibe alanpolis, 15 Temmuz ŞehitlerKöprüsü istikametine seyredensürücüye, Ünalan Köprüsü yakınlarında "dur" ihtarındabulundu. Aracını polis ekiplerinin üzerine sürenşüpheli, olay yerindeki araçlara çarparak yoluna devametti. Ekipler, aracı Çamlıca gişelerine yakın bir noktadalastiklerini vurarak durdurdu ve sürücüsü ÖzgürD.'yi (39) gözaltına aldı. 22 ayrı suçtan kaydıbulunduğu ortaya çıkan şüpheliye 10bin lira para cezası kesildi.