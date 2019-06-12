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Aracın lastikleri vurularak yakalandı

Giriş Tarihi: 12.6.2019
Aracın lastikleri vurularak yakalandı
İstanbul'da makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü, otomobilinin lastikleri vurularak yakalandı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren aracı takibe alan polis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine seyreden sürücüye, Ünalan Köprüsü yakınlarında "dur" ihtarında bulundu. Aracını polis ekiplerinin üzerine süren şüpheli, olay yerindeki araçlara çarparak yoluna devam etti. Ekipler, aracı Çamlıca gişelerine yakın bir noktada lastiklerini vurarak durdurdu ve sürücüsü Özgür D.'yi (39) gözaltına aldı. 22 ayrı suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıkan şüpheliye 10 bin lira para cezası kesildi.
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