Aracın lastikleri vurularak yakalandı

İstanbul'da makas atarak trafik
güvenliğini tehlikeye
düşüren ve polisin "dur"
ihtarına uymayarak kaçmaya
çalışan ehliyetsiz
sürücü, otomobilinin lastikleri
vurularak yakalandı.
Trafik güvenliğini tehlikeye
düşüren aracı takibe alan
polis, 15 Temmuz Şehitler
Köprüsü istikametine seyreden
sürücüye, Ünalan Köprüsü yakınlarında "dur" ihtarında
bulundu. Aracını polis ekiplerinin üzerine süren
şüpheli, olay yerindeki araçlara çarparak yoluna devam
etti. Ekipler, aracı Çamlıca gişelerine yakın bir noktada
lastiklerini vurarak durdurdu ve sürücüsü Özgür
D.'yi (39) gözaltına aldı. 22 ayrı suçtan kaydı
bulunduğu ortaya çıkan şüpheliye 10
bin lira para cezası kesildi.