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Ata sopalı işkenceye 773 lira para cezası

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2019
Ata sopalı işkenceye 773 lira para cezası
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, İsmet A., kamyonete bindirmeye çalıştığı sırada huysuzlanan ata elindeki sopayla vurmaya başladı. İsmet A.'nın ata sopayla defalarca vurarak uyguladığı işkence, bir vatandaş tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Tepkiye yol açan görüntüleri fark eden Martı Tabii Hayata ve Hayvanlara Işık Derneği Başkanı Çiğdem Şeker, durumu Doğa Koruma ve Milli Parkla Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Görüntüler inceleyen ekipler, görüntülerdeki kişinin İsmet A. olduğunu belirledi. İsmet A.'ya 773 TL idari para cezası kesildi.
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Ata sopalı işkenceye 773 lira para cezası
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