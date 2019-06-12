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Bacadan girip 72 bin çaldılar

Giriş Tarihi: 12.6.2019
Bacadan girip 72 bin 500 dolar çaldılar
Bursa'da bacasından girdikleri evde bulunan kasadan 72 bin 500 dolar çaldığı iddia edilen 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi'nde İ.C.'ye ait müstakil evden 72 bin 500 dolar çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Ev ve çevresinde inceleme yapan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarına göre bacadan girdikleri tespit edilen şüphelilerin E.D. (45), H.E. (32) ve H.B. (43) olduğunu tespit etti. Ekipler, zanlılardan E.D. ve H.E'yi kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında 60 bin dolar ele geçirildi. E.D. ve H.E'yi ifadelerini almak üzere emniyet müdürlüğüne götüren ekipler, diğer şüpheli H.B'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. AA
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Bacadan girip 72 bin 500 dolar çaldılar
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