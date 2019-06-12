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’ta pes dedirten !

’ta seyir halindeki bisiklet sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşerek yaralanan yaya olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2019 09:19 Güncelleme Tarihi: 12.6.2019 09:28
Beşiktaş’ta pes dedirten kaza!

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Caddesi'nden Barbaros Bulvarı'na seyir halinde olan bir bisikletli yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya yere düşerken olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye trafik polisleri de intikal etti. Trafik polislerinin, sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar yerde hareketsiz yatan yaralının elini bir an olsun bırakmadıkları görüldü.

Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yere düşerek yaralanan yayaya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaş sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Yayaya çarparak yaralanmasına sebebiyet veren bisiklet sürücüsü ise trafik ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Beşiktaş’ta pes dedirten kaza!
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