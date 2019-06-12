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Çekici çağırıp üç araba çaldı

Giriş Tarihi: 12.6.2019
Çekici çağırıp üç araba çaldı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde park halindeki 3 otomobili çekiciye yükletip çaldığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Gürselpaşa Mahallesi 75496 Sokak'ta Cenk B.'ye ait park halindeki iki otomobil çalındı. Cenk B.'nin şikâyeti üzerine araştırma başlatıldı. Ekipler, yaptığı çalışmayla otomobillerin çekicilere yüklenerek çalındığını tespit etti. Çekicilerin şoförlerine ulaşıp bilgilerine başvuran ekipler, Erol Y.'nin (41) araçların kendisine ait olduğunu belirterek çekicilere yükletip Yeşiloba Mahallesi'ne götürdüğünü belirledi. Adrese giden ekipler, çalınan iki aracı buldu, şüpheli Erol Y.'yi de yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, nöbetçi sulh ceza hâkimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Çekici çağırıp üç araba çaldı
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