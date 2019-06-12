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namazını müftü babası gözyaşlarıyla kıldırdı

Adana’nın Seyhan İlçe Müftülüğünün düzenlediği Çanakkale gezisine giden otobüsün Balıkesir yakınlarında karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller’in 16 yaşındaki kızı Sümeyra Güller’in cenazesi memleketi Konya’da babasının kıldırdığı namazının ardından dualarla defnedildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2019 16:22 Güncelleme Tarihi: 12.6.2019 16:26
Cenaze namazını müftü babası gözyaşlarıyla kıldırdı

Adana'dan Çanakkale'ye gezi amacıyla yola çıkan 33 YF 533 plakalı yolcu otobüsü ile içerisinde dört kişinin bulunduğu 10 PJ 443 plakalı otomobil, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Edincik Kavşağı'nda çarpıştı.

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Cenaze namazını müftü babası gözyaşlarıyla kıldırdı
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