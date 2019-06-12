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Drift yapan 3 sürücünün ehliyetlerine el konuldu

Giriş Tarihi: 12.6.2019
Drift yapan 3 sürücünün ehliyetlerine el konuldu
Konya'da otomobilleriyle "drift" yapıp trafiği tehlikeye düşüren üç sürücünün ehliyetine el konularak 15 bin 30 lira para cezası uygulandı. Merkez Karatay ilçesinde trafiğe aldırmadan otomobiliyle "drift" yapan sürücüyü çevredeki vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen polis, 42 DAP 07 plakalı otomobil sürücüsüne 5 bin 10 lira para cezası kesti. Selçuklu ilçesinde de iki otomobil "drift" yaparken görüntülendi. Görüntüleri inceleyen ekipler, 42 DJ 845 ve 42 ABU 294 plakalı araçların sürücülerine, ayrı ayrı 5 bin 10 lira para cezası uyguladı.
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Drift yapan 3 sürücünün ehliyetlerine el konuldu
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