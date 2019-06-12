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Eski genelev patroniçesi Manukyan'ın mezarı açılabilir

Eski genelev patroniçesi ’ın tek mirasçısı olduğu iddia edilen 79 yaşındaki hakkında resmi evrakta sahtecilik suçundan soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 12.6.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 12.6.2019 10:53
Eski genelev patroniçesi Manukyan'ın mezarı açılabilir

Manukyan'ın mirasçısı olduğunu öne süren Hakan Bağçivan şikayet dilekçesinde, "Kerope Çilingir'in nüfus kayıtlarında oynama yaparak kendisini Manukyan'ın tek mirasçısı gibi gösterdi" diyerek Manukyan'ın kabrinin açılarak DNA eşleşmesi yapılmasını talep etti.

36 DAVACI VAR

Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre; Manukyan'ın dev mirasına ortak olmak isteyen 36 davacı, genelev gelirleri, 220 ticari taksi, 486 taşınmaz, banka hesapları, hisseler, dövizler gibi mal varlığının eşit olarak paylaştırılmasını istedi. Mahkeme, Çilingir'in varisliği için nüfus müdürlüğünden yazı talep etti. Bu süreçte de Manukyan'ın tüm mal varlığına tedbir konuldu.

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Eski genelev patroniçesi Manukyan'ın mezarı açılabilir
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