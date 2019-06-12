İkinci tosun vakasında dolandırıcının eski eşinden çarpıcı açıklamalar

Yeniasır gazetesinden Metin Burmalı'nın haberine göre, Türkiye gündemine oturan Çiftlikbank vurgununun ardından 'İkinci Tosun Vakası' İzmir'de yaşandı. Çiftlikbank olayındaki gibi, 2017'de sosyal medyada kısa sürede yayılan yeni bir saadet zinciri, binlerce vatandaşı tuzağa düşürdü. İzmir'de 'Epitelyum' adıyla kurdukları sözde reklam şirketi üzerinden 30 bin kişiyi dolandırıp, 10 milyonu aşkın parayı hesabına aktardıktan sonra sırra kadem basan şirketin sözde patronu Atakan Aktoprak'ın Gürcistan'a kaçtığı tespit edildi.

HAKİM ÖNÜNE ÇIKTILAR

Bilişim sistemi aracılığıyla dolandırıcılık suçlamasından aranan 25 yaşındaki Aktoprak hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

30 bin kişiden 'Çok para yatır, çok para kazan' sloganıyla 10 milyon liradan fazla para topladı. Şirketin sözde patronları ile dolandırılan mağdurlar üçüncü kez hakim karşısına çıktı.



İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu şirket ortağı Aptullah Şenkaya (27) ile başka suçtan tutuklu şirket yetkilisi Zeynel Okan Bulut (24), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı.



Sanık Bulut, şirket adına katılımcılara gönderilecek paraların toplanması, hesap açma, para çekme, kontrol etme yetkisinin şirket temsilcisi olarak kendisinde olduğunu, ancak bu işlemler sırasında kontrolün Atakan Aktoprak ve Aptullah Şenkaya'da olduğunu öne sürdü. Sanık Şenkaya ise kimseyi dolandırmadığını, sanık Bulut'un suçlamalarını kabul etmediğini, şirketin sadece sosyal tesis olarak gösterdiği kafenin müdürlüğünü yürüttüğünü iddia etti.

EŞİ VE GÖRÜMCESİ İKNA ETTİ

Eşi ve görümcesinin 'Epitelyum' adlı şirket hesabına para yatırdığını ve kendisini de kazançlı bir iş olduğunu belirterek ikna ettiklerini anlatan mağdurlardan Hatice B, "Şirketin banka hesabına EFT yoluyla cuma günü 17 bin 700 lira yatırdım. Olaydan sonra boşandığım eşim pazartesi günü banka hesabıma şirketin kar payı yatıracağını söyledi. Ancak sonraki günlerde eski eşim bana bir sorun çıktığını, şirketin battığını söyleyince dolandırıldığımı anladım" diye konuştu.

KIRMIZI BÜLTEN KARARI

Mahkeme heyeti, Artvin Sarp Karahudut Kapısı'ndan Gürcistan'a kaçan Aktoprak hakkında kırmızı bülten çıkarılarak, Türkiye'ye iadesinin talep edilmesine, İzmir 1. Ağır Ceza'da görülen aynı kamu davasının, bu dava dosyasıyla birleştirilmesi önerisinde bulunulmasına karar verdi. Duruşma 12 Kasım'a ertelendi.

Epitelyum, kendisini 'üyelerine para kazandıran bir reklam ağı şirketi' olarak tanıtıyordu. Başlangıç olarak 150 liralık bir reklam paketi alınmasını sağlayan şirket, bunun karşılığında alınacak her reklam paketi için günlük yüzde 1 kazanç sağladığını savunuyordu. Alınan 150 liralık reklam paketi sayesinde 600 gün boyunca para kazandırdığını aktaran şirkete para yatıranların 150 lirasının 900 liraya yükseldiği iddia ediliyordu.