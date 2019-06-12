İzmir-Manisa yolunda heyelan

BUGÜN NELER OLDU

Manisa'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkili olduğu Manisa-İzmir kara yolu Süreyya Tabiat Parkı mevkisinde 20.30 sıralarında meydana gelen heyelanın ardından istinat duvarı çöktü. Dağdan inen kaya parçaları ve toprak, İzmir'den Manisa istikametine giden yolun kapanmasına neden oldu. Manisa yönünde Sabuncubeli Tünelleri'nden itibaren uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından yol her iki yönde trafiğe açıldı.