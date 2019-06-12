Kaçak elektrikle bitcoin üretilen eve baskın

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Edirne'nin Meriç ilçesinde polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda kaçak elektrikle üretilen "Bitcoin" düzeneği ele geçirildi. Polis, ihbar üzerine Meriç ilçesine bağlı Kavaklı köyünde A.Ö.'nün evine operasyon düzenledi. Aramada, evin yanındaki trafodan kaçak çekilen kablolarla "Bitcoin" üretimi yapılan dizüstü bilgisayara elektrik verildiği belirlendi. A.Ö., gözaltına alınırken, elektrik düzeneği, dizüstü bilgisayar ve bilgisayar parçalarına el konuldu. A.Ö., emniyetteki ifadesinde kaçak elektrik düzeneğini kuran ve ev sahibi olan akrabasının Bursa'nın Bandırma ilçesinde bulunan O.B. olduğunu iddia etti. O.B. hakkında kaçak elektrik kullanımı ile ilgili işlem yapıldı. A.Ö. ise ifadesinin ardından hakkında "5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.