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'de üniversite öğrencisi, kız arkadaşının burnunu kırdı, kulak zarını yırttı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () üniversite öğrencisi Eren G. tartıştığı kız arkadaşı M.K.'nın burnunu kırdı, kulak zarını yırttı. Eren G. polis tarafından gözalatına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2019 17:29 Güncelleme Tarihi: 12.6.2019 17:32
KKTC'de üniversite öğrencisi, kız arkadaşının burnunu kırdı, kulak zarını yırttı

Olay, 26 Mayıs'ta Gönyeli'de meydana geldi. İddiaya göre, Eren G., 'kıskançlık' yüzünden sevgilisi M.K. ile tartıştı. M.K. tartışma sırasında Eren G.'nin elinden cep telefonunu aldı. Eren G. de, buna sinirlenerek M.K.'yi darp etti.

M.K.'nin burnunu kıran ve kulak zarının yırtılmasına neden olan Eren G., "Vahim zarar, ciddi darp" suçlamasıyla gözaltına alındı.

100 BİN TL'LİK KEFALETLE SERBEST

Lefkoşa Kaza Mahkemesi, Eren G.'nin, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL'lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

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KKTC'de üniversite öğrencisi, kız arkadaşının burnunu kırdı, kulak zarını yırttı
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