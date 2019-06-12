Kontrolsüz çıkış 4 cana mal oldu

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Adana'dan, müftülüğün organize ettiği Çanakkale Şehitliği Gezisi'ne katılanları taşıyan tur otobüsü, dün sabah Balıkesir'in Bandırma ilçesine ulaştı. Çanakkale'ye doğru devam eden otobüs, Bandırma'ya bağlı Edincik mahallesi yakınlarındaki kavşakta, kontrolsüz olarak ana yola çıkan otomobile çarptı. Otomobilin de hurdaya döndüğü kazada adeta can pazarı yaşandı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ve kurtarma ekipleri, yaralanan 45 kişiyi hastaneye kaldırdı. Ancak ağır yaralanan Adana Seyhan ilçe Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in kızı Sümeyra Güller, müezzin Ahmet Toprak ve yardımcı şoför Temel Gökçe ile Kur'an kursu öğreticisi Hülya Seyhan doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 45 yaralının tedavisi ise devam ediyor.Kütahya'dan Uşak'a giden Osman Ünal'ın (58) kullandığı korsan taksi, Çınarcık köyü yakınlarında kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Dağıstan Gölcek'in (41) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Havva Kart (57) ve Mahmut Karakoyun'un (58) öldüğü kazada, 5 kişi de yaralandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı İngiliz uyruklu John Gerard Thompson (55), öldü. Kazada iki kişi de yaralandı.