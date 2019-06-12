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‘Köylü ressam’ Balaban son yolculuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi: 12.6.2019
‘Köylü ressam’ Balaban son yolculuğuna uğurlandı
Tedavı gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden ressam İbrahim Balaban son yolculuğuna uğurlandı. Nazım Hikmet'in "Köylü ressam" dediği İbrahim Balaban için İstanbul'da Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde tören düzenlendi ve ardından Şişli Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze Balaban'ın cenazesi, namazın ardından defnedilmek üzere memleketi Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Seçköy'e götürüldü. Ressamın oğlu Hasan Nazım Balaban "Ayrılık öyle bir şey ki kabullenmek çok zor. O benim babamdı her şeyden önce ve ben onun çocuğuydum. O gidince artık ben büyüdüm" dedi. Balaban küçük yaşlarda girdiği Bursa Cezaevi'de Nazım Hikmet ile tanışmasının ardından resim yapmaya başladı. AA
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‘Köylü ressam’ Balaban son yolculuğuna uğurlandı
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