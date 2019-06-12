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2019 ne zaman idrak edilecek? Diyanet kaç gün sürecek?

Şimdiden yurtdışı ve yurt içi tatil planları yapanlar ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Vatandaşlar tarafından açıklanan Bayramı takvimini merak ediyor. Bayramda uzun yola çıkacaklar ‘’, tatil kaç gün?’’ sorusuna yanıt arıyor. Geçen sene bu tip durumlarda kamuda çalışanların tatilini hafta sonuyla birleştirmişti. Özellikle çalışan vatandaşlar Kurban Bayramı tatilini dört gözle beklemeye başladı. Kurban Bayramı toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Peki Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Bu yıl kaç gün sürecek?

Giriş Tarihi: 12.6.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 12.6.2019 09:41
Kurban Bayramı 2019 ne zaman idrak edilecek? Diyanet Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?

Tatil planlarını sadece yıllık izinlere göre şekillendirmek istemeyenler Kurban Bayramı tatilini bekliyor. Müslüman dünyası Kurban Bayramı ne zaman merak ediyor. 2019 Kurban Bayramında aile, akraba ziyaretinde bulunacaklar tatilin kaç gün olacağını öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2019 yılı dini takvimiyle birlikte Kurban Bayramı tarihi belli oldu. İslam dünyasının heyecanla beklediği Kurban Bayramı tatili için şimdiden planlar yapılmaya başlandı. Kurban Bayramı'nda İslam alemi Allah'a yakınlaşmak için kurban keserek fakirlere dağıtıyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi ile birlikte bayram tatiline hafta sonları da eklenerek bu yıl 9 gün tatil olur mu? İşte detaylar…

İslam aleminin merakla beklediği Kurban Bayramı ne zaman? 2019 Kurban Bayramı tatil süresi hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer alıyor...

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