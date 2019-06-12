Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji'den son dakika İstanbul için yağış ve fırtına uyarısı geldi! İstanbul ve birçok il için flaş uyarı

'den için yağış ve fırtına uyarısı geldi! İstanbul ve birçok il için flaş uyarı

Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarısına göre başta olmak üzere birçok ilde yağış ve fırtına bekleniyor. Haziran ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde sıcaklıklar her ne kadar yüksek olsa da sık sık yaşanan hava muhalefetleri bireyleri tedirgin ediyor. Özellikle sağanak şekilde sık sık görülen yağmur vatandaşların evden dışarı çıkmadan önce konuyla ilgili araştırma yapmasına neden oluyor. Peki, 13 Haziran bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı raporları...

Giriş Tarihi: 13.6.2019 07:31
Meteoroloji'den son dakika İstanbul için yağış ve fırtına uyarısı geldi! İstanbul ve birçok il için flaş uyarı

Genel Müdürlüğü'nden başta olmak üzere birçok il için sık sık uyarıları gelmeye devam ediyor. olarak yayınlanan 5 günlük hava durumu raporunda yurt genelinde sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. Haziran ayının ortalarına gelmemize rağmen olumsuz hava koşullarının hala devam etmesi vatandaşları da tedirgin ederken, evden çıkmadan önce birçok kişi hava durumu raporlarını merak ediyor. Biz de Sabah.com.tr olarak yine en doğru ve güncel bilgileri sizler için hazırladık. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporu ve uyarıları...

METEOROLOJİ UYARDI! BİRÇOK İLDE FIRTINA VE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin yayınladığı rapora göre İstanbul'da bugün hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken herhangi bir yağış beklenmezken, birçok ilde yağış bekleniyor. Ancak yarından itibaren yoğun sağanak yağış bekleniyor. Peki, yağışlar ne kadar sürecek? İşte detaylar...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji'den son dakika İstanbul için yağış ve fırtına uyarısı geldi! İstanbul ve birçok il için flaş uyarı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN