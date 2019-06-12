Meteoroloji'den son dakika İstanbul için yağış ve fırtına uyarısı geldi! İstanbul ve birçok il için flaş uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere birçok il için sık sık hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Son dakika olarak yayınlanan 5 günlük hava durumu raporunda yurt genelinde sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. Haziran ayının ortalarına gelmemize rağmen olumsuz hava koşullarının hala devam etmesi vatandaşları da tedirgin ederken, evden çıkmadan önce birçok kişi hava durumu raporlarını merak ediyor. Biz de Sabah.com.tr olarak yine en doğru ve güncel bilgileri sizler için hazırladık. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporu ve uyarıları...

METEOROLOJİ UYARDI! BİRÇOK İLDE FIRTINA VE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin yayınladığı rapora göre İstanbul'da bugün hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken herhangi bir yağış beklenmezken, birçok ilde yağış bekleniyor. Ancak yarından itibaren yoğun sağanak yağış bekleniyor. Peki, yağışlar ne kadar sürecek? İşte detaylar...