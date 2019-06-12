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Otogarda intihar girişimi!

’da nişanlısından ayrılan bir kişi otogarda boğazını keserek intihar teşebbüsünde bulundu. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralı şahıs, daha sonra gelen 112 ekiplerinde hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2019 09:06 Güncelleme Tarihi: 12.6.2019 09:23
Otogarda intihar girişimi!

Olay, Bafra ilçesinde otogarda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce nişanlısından ayrılan Suat B., iddiaya göre ayrıldığı nişanlısını görmek için otogara gitti.

ÇEVREDEKİLER YARDIM ETTİ

Şahıs, burada birden eline geçirdiği falçata ile boğazını keserek intihar teşebbüsünde bulundu. Kanlar içerisinde yere yığılan şahsı gören çevredeki vatandaşlar ise şahsın boğazına tampon yaparak ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı şahıs daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Otogarda intihar girişimi!
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