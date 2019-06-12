Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanacak! Milli Piyango Şans Topu bilet sorgulama 12 Haziran – Son dakika haberler

Birçok vatandaşın merakla sonuçlarını beklediği 12 Haziran Şans Topu çekilişi bugün Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Şans Topu çekilişi MPİ'nin resmi sitesinden canlı olarak takip edilebilecek. Sonuçlar belli olduğu anda buradan takip edebilirsiniz.

MPİ 12 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Şans Topu çekilişi her hafta olduğu yine yine Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenecek ve şanslı numaralar saat 21:15'te belli olacak.

İşte Şans Topu çekilişi ile ilgili detaylar...