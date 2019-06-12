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Son dakika: Marmara'da ! ve

'nde saat 01.44'te Richter ölçeğine göre 3,5 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, ve çevrelerinde hissedildi. , depremin merkez üssünü Balıkesir'in Marmara ilçesi, ise Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Güzelköy açıkları olarak açıkladı. İşte Türkiye ve çevresinde yaşanan ...

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2019 03:18 Güncelleme Tarihi: 13.6.2019 03:30
Son dakika: Marmara'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
Marmara ?Denizi'nde Balıkesir açıklarında Richter ölçeğine göre 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde hissedildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01.44'te Balıkesir açıklarında Richter ölçeğine göre 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü Marmara ilçesi olarak tespit edildi. Deprem Balıkesir ve Tekirdağ il merkezleri ile çevrelerinde de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Güzelköy açıkları, derinliğini ise 15 kilometre olarak kaydetti.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER



AFAD SON DEPREMLER
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Son dakika: Marmara'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
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