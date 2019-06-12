BUGÜN NELER OLDU

Bursa'nın Gemlik ilçesinde önceki gün tekneyle denize açılan 10 kişi tekne arızalanınca denizde mahsur kaldı. Teknede bulunan muhasebeci ve mali müşavir Yaman Şıpka (45) ile Serdar Sincan (42) ve eşi Natalie Sincan (42) kıyıya yüzmek için tekneden atladı. Ancak bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldular. Teknedekiler durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Kurtarma botlarının tekneye ulaşmasıyla 7 kişi kurtarıldı. Kıyıya doğru yüzmek için denize atlayan 3 kişiden Yaman Şıpka, 12 saat sonra yüzerken bulundu. Kayıp diğer 2 kişiden Natalie Sincan'ın cesedi bulundu, eşi Serdar Sincan'ı arama çalışmaları ise sürüyor.Olaydan tam 12 saat sonra Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde yüzerken bulunup kurtarılan Yaman Şıpka olay anını ve yaşadıklarını anlattı. Mali müşavir olan Yaman Şıpka "Yola çıktıktan bir müddet sonra motorun hararet yaptığını anladık. Motoru durdurduk. Bu esnada havada poyraz vardı. Biz kıyıya doğru yüzmek için suya atladık. Natalie ile bir saate yakın konuştuk ama Serdar "sonumuz böyle mi olacaktı?" deyince çok üzüldüm. Serdar'ı motive etmeye çalıştım ama Serdar gözden kayboldu. Daha sonra tesadüfen Natalie ile bir araya geldik. Fakat daha sonra Natalie de gözden kayboldu. Kendi başımın çaresine baktım. Bildiğim bilgileri uyguladım. Hipotermi mesela çok işe yaradı. Deniz suyu yutmamam gerektiğini fazla efor sarf etmemem gerektiğini biliyordum ve bunlar hayatımı kurtardı. Ama Natalie'nin cesedinin bulunduğunu öğrenince sevinç yerini hüzne bıraktı" dedi.Olayı duyan 70 yaşındaki baba Muhammet Şıpka kalp krizi geçirdi. Eve gelip babasına müjdeli haberi verdiklerini anlatan Yaman Şıpka, "Sabah eşim, abim ve ben annemlerin yanına gittik. Ben onlara iyi olduğumu söyledim. Evden çıktıktan 10 dakika sonra abim arayıp babamın kalp krizi geçirdiğini söyledi. Daha sonra babamı kaybettik" diye konuştu.