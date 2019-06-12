Türkiye EURO 2020 puan durumu nasıl? Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye kaçıncı sırada?

Spor severler dün akşamki maçın ardından ''Türkiye puan durumu kaçıncı sırada, Türkiye EURO 2020 H Grubu puan sırası kaç oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Futbol tutkunlarını heyecanlandıran maçta 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye'nin konuğu son dünya şampiyonu İzlanda oldu. Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden Millilerimiz, maçı kaybederek deplasmandan ayrıldı. Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte deplasmanda Andorra'yı farklı mağlup eden Fransa yeniden liderliğe yükseldi. İşte Türkiye puan durumu ve EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) Elemeleri H Grubu puan sırası!

Türkiye puan durumu kaçıncı sırada? EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) Elemeleri H Grubu puan sırası!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, deplasmanda İzlanda'ya 2-1 mağlup etti. Gruptaki ilk yenilgisini alan A Milli Takım bu sonuçla 9 puanda kalırken, deplasmanda Andorra karşısında sahadan farklı mağlup ayrılan Fransa yeniden liderlik koltuğuna oturdu. İzlanda ise puanını 9'a yükselterek A Milli Takım'ı yakaladı.