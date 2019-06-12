Yağ dökülünce saçlarını kaybeden Zeynep'in hayali 'peruk'

Terme ilçesinde, 26 Aralık 2016'da komşularının evinde oynayan Selma (26) ve Emrah Kırcel (27) çiftinin tek çocukları olan Zeynep İkra Kırcel'in üzerine kızgın yağ döküldü. Ağır yaralanan Zeynep İkra, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde 2 ay boyunca tedavi gördü. Yanan saç derisine 4 ameliyatla bacak ve kalça kısmından alınan deri nakledilen Zeynep İkra, sağlığına kavuştu. Ancak dökülen kızgın yağ nedeniyle deri kısmı yanan ve saç hücreleri ölen Zeynep İkra'nın başında bir daha saç çıkmadı. Zeynep İkra, şimdilerde peruk hayali kuruyor. Küçük kız oyuncak bebeklerin saçlarını tarayarak saç özlemini gideriyor.