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Yağ dökülünce saçlarını kaybeden 'in hayali 'peruk'

Samsun'un Terme ilçesinde üzerine kızgın yağ dökülmesi sonucu ağır yaralanan ve yanan saç derisine 4 ameliyatla bacak ve kalça kısmından alınan deri nakledilen 4,5 yaşındaki İkra Kırcel, sağlığına kavuştu. Ancak dökülen kızgın yağ nedeniyle hücreleri ölen başında bir daha saç çıkmayan Zeynep İkra, peruk hayali kuruyor. İnşaatlarda günlük işlerde çalışan baba Emrah Kırcel, maddi durumu olmadığı için fiyatı 2 bin ile 6 lira arasında değişen peruğu alamadığını, kızının, ‘Saçım olmadan okula nasıl gideceğim?’ diye sorduğunu söyledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 12.6.2019 11:21
Yağ dökülünce saçlarını kaybeden Zeynep'in hayali 'peruk'

Terme ilçesinde, 26 Aralık 2016'da komşularının evinde oynayan Selma (26) ve Emrah Kırcel (27) çiftinin tek çocukları olan İkra Kırcel'in üzerine kızgın yağ döküldü. Ağır yaralanan Zeynep İkra, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde 2 ay boyunca tedavi gördü. Yanan saç derisine 4 ameliyatla bacak ve kalça kısmından alınan deri nakledilen Zeynep İkra, sağlığına kavuştu. Ancak dökülen kızgın yağ nedeniyle deri kısmı yanan ve saç hücreleri ölen Zeynep İkra'nın başında bir daha saç çıkmadı. Zeynep İkra, şimdilerde peruk hayali kuruyor. Küçük kız oyuncak bebeklerin saçlarını tarayarak saç özlemini gideriyor.

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Yağ dökülünce saçlarını kaybeden Zeynep'in hayali 'peruk'
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