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4 aylık eşini öldürüp etti

'ın Kozluk ilçesinde çiftçi (26), tartıştığı 4 aylık hamile eşi 'ı (25) av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2019 22:29 Güncelleme Tarihi: 13.6.2019 22:30
4 aylık eşini öldürüp intihar etti

Olay, akşam saatlerinde Kozluk ilçesinde meydana geldi. Bölükkonak köyünde çiftçilik yapan Serdar Yılmaz, geçen yıl evlendiği eşi Melek Yılmaz ile iddiaya göre geçimsizlik nedeniyle tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen Serdar Yılmaz, evdeki av tüfeğiyle 4 aylık hamile olan eşi Melek Yılmaz'a ateş etti. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Serdar Yılmaz aynı silahla kendine de ateş ederek intihar etti.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Yılmaz çifti ile kadının karnındaki bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yılmaz çiftinin cesetleri otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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4 aylık eşini öldürüp intihar etti
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