Aldatıldığını ispat etmek için eşinin hesabına giren kocaya ceza yok

Yeniasır gazetesinden Metin Burmalı'nın haberine göre, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, aldatıldığını ispat etmek için evli oldukları dönemde eşinin sosyal medya hesabına gizlice bakıp, yazışmalarını üçüncü kişilerle paylaştığı gerekçesi ile 'Haberleşmenin gizliliğini ihlal' suçundan hakkında dava açılan kadına beraat verdi. Boşanma aşamasında aile içi geçimsizliğin kaynağını, eşinin olumsuz tutum ve davranışlarını ispat etmek amacıyla hareket eden kadının suç kastının bulunmadığı vurgulandı.

YAZIŞMALARI GÖRDÜ

Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin 'Haberleşmenin gizliliğini ihlal' suçlaması ile açılan davada aldığı karar emsal niteliği aldı. Dava konusu olan olayda, resmi nikahlı eşi Ali D'nin sadakatinden kuşkulanan Emel D, eşine ait Facebook hesabına gizlice girerek kontrol ettiğinde Sevil isimli bir kadınla olan yazışmalarına rastladı. Aldatıldığını öğrenen Emel D. eşine boşanma ve nafaka davası açtı.

KARŞI DAVA AÇTI

Aldatan eş, çevresindekilere gayrimeşru bir ilişkisinin olmadığını belirterek olanlardan karısını sorumlu tuttu. Emel D. ise asıl mağdurun kendisini olduğunu kanıtlamak ve akrabaların gerçeği bilmesi için eşi Ali D'nin Sevil isimli kadınla olan yazışmalarını eşinin amcasının kızı olan Zeliha'ya elektronik posta yoluyla gönderdi. Bunu duyan Ali D. ise avukatı aracılığı ile mahkemeye başvurarak 'Haberleşmenin gizliliği ihlal' suçlaması ile eski eşine dava açtı.

BERAAT KARARI DOĞRU

Yerel mahkeme kadını haklı bularak beraat kararı verirken, dava temyiz edilerek Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, başkalarının haberleşme içeriklerinin ilgilisi veya ilgililerinin rızası dışında ifşa edilmesi, yayılması ve kamuoyuna duyurulmasının suç olduğunu ve genel kast ile işlenebilen suçlardan olduğunu vurguladı. Ancak söz konusu davada kadının suç kastının olmadığını ifade ederek beraat kararını onayladı.

SUÇ KASTI BULUNMADI

Yargıtay, 'Haberleşmenin gizliliğinin ihlali' suçunun işlendiğini iddia eden şikayetçi Ali D. ile sanık Emel D'nin durumları göz önüne alındığında sanığın kendisini zan altında bırakan sözlerin doğru olmadığını, aile içi geçimsizliğin kaynağının, eşinin olumsuz tutum ve davranışlarının olduğunu ispat amacı ile hareket ettiğini, suçta kastının bulunmadığını belirterek yerel mahkemenin beraat kararını onayladı.