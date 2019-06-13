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'da otobüsü kafeye girdi: 3 yaralı

'nın Gölbaşı ilçesinde, park halindeyken hareket eden otobüsü, çarptığı başka bir araçla birlikte kafeye girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada kafede oturan 3 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2019 16:46 Güncelleme Tarihi: 13.6.2019 16:54
Ankara'da EGO otobüsü kafeye girdi: 3 yaralı

Kaza, Gölbaşı'nda Gazi Üniversitesi Yerleşkesi mevkiinde meydana geldi. EGO otoparkında park halinde bulunan otobüs, bilinmeyen bir nedenle kendiliğinden hareket etti. İçinde kimse bulunmayan otobüs, demir korkulukları aştı. Otobüs, yol kenarında çarptığı hafif ticari araç ile birlikte kafeye girdi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, kafede oturan 3 kişi yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ankara'da EGO otobüsü kafeye girdi: 3 yaralı
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