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Başkan Erdoğan'dan paylaşımı

Başkan , vefatının 32. yıl dönümünde 'e ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Giriş Tarihi: 13.6.2019 21:09 Güncelleme Tarihi: 13.6.2019 21:10
Başkan Erdoğan'dan Cemil Meriç paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vefatının 32. yıl dönümünde kıymetli mütefekkir, müellif ve mütercim Cemil Meriç'i rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Cemil Meriç'in vefatının 32. yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Cemil Meriç'in fotoğrafı ve "Düşünmek savaşmaktır. Bir nesil uğruna, bir millet uğruna, bir medeniyet uğruna savaşmak." ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vefatının 32. yıl dönümünde kıymetli mütefekkir, müellif ve mütercim Cemil Meriç'i rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadesi yer aldı.


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Başkan Erdoğan'dan Cemil Meriç paylaşımı
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