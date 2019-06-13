Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > ‘Ben iyi biri olmadan önce’ sinema filmi oldu

‘Ben iyi biri olmadan önce’ sinema filmi oldu

Giriş Tarihi: 13.6.2019
‘Ben iyi biri olmadan önce’ sinema filmi oldu
Şair, yazar, oyun yazarı ve yönetmeni Şerafettin Kaya, tiyatroda sergilediği "Ben iyi biri olmadan önce" oyununu sinemaya uyarladı. Sanatçı filmde, iyi biri olmadan önceki halimizin doğuştan gelen içgüdüsel iyiliği beyaz perdeye aktarıyor. 'İyilik' kavramının değişimini ve bu kavramın içine yuvalanmış kötülüğü ince bir detayla anlatan film, ayrıca iyiliğin nasıl istismar edildiğini deşifre eden bir çalışma niteliğinde. İstanbul'un Balat semtindeki tarihi mekanlarda çekilen film, önümüzdeki günlerde gösterime girecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Ben iyi biri olmadan önce’ sinema filmi oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN