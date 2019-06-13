‘Ben iyi biri olmadan önce’ sinema filmi oldu

BUGÜN NELER OLDU

Şair, yazar, oyun yazarı ve yönetmeni Şerafettin Kaya, tiyatroda sergilediği "Ben iyi biri olmadan önce" oyununu sinemaya uyarladı. Sanatçı filmde, iyi biri olmadan önceki halimizin doğuştan gelen içgüdüsel iyiliği beyaz perdeye aktarıyor. 'İyilik' kavramının değişimini ve bu kavramın içine yuvalanmış kötülüğü ince bir detayla anlatan film, ayrıca iyiliğin nasıl istismar edildiğini deşifre eden bir çalışma niteliğinde. İstanbul'un Balat semtindeki tarihi mekanlarda çekilen film, önümüzdeki günlerde gösterime girecek.