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yayınlandı! 14 Haziran listesi burada

Yeni haftaya ilişkin olarak büyük bir merakla beklenen belli oldu. İlgili liste, kurumun resmi sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı. Bu haftanın aktüel listesinde yaz fırsatları bulunurken, diğer ürünler de oldukça iddialı. Haftanın öne çıkanı ise hiç şüphesiz, VOLTA elektrikli bisiklet olarak dikkat çekiyor. Vatandaşlar da, 'Bu hafta BİM aktüel ürünleri kataloğu listesinde neler var?' sorusuna yanıt arıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde, 14 Haziran BİM listesine yer verdik.

Giriş Tarihi: 13.6.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 13.6.2019 09:35
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 14 Haziran BİM kataloğu aktüel ürünler listesi burada

Haftanın 14 Haziran Cuma günü için BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her Cuma olduğu gibi bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı. Bu doğrultuda, milyonlarca vatandaş 'Bu hafta BİM 14 Haziran Cuma aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde ev ekonomisine yönelik oldukça çeşitli ürünler bulunuyor.

BU HAFTA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürün olarak ise hiç şüphesiz, VOLTA marka elektrikli bisiklet bulunuyor. Katalogda son derece çeşitli ev ekonomisi ürünleri bulunurken, yaz için çeşitli plaj fırsatları bulunuyor. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 14 Haziran BİM kataloğuna ulaşabilirsiniz.

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BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 14 Haziran BİM kataloğu aktüel ürünler listesi burada
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