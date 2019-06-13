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İşte köstebekle son yemek

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2019
İşte köstebekle son yemek
İSTANBUL Kadıköy'de öldürülen İlhan Ünğan ile kiralık katile adresini verdiği iddia edilen arkadaşının aynı kafede görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 'köstebek' kod adlı Tolga Hakan C.'nin suikasttan yarım saat önce arkadaşı İlhan Ünğan ile aynı masada oturdukları görülüyor. İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı ve şoförünün cinayetinde parmağı olduğu iddia edilen tutuklu sanık Orhan Ünğan'ın kardeşi İlhan Ünğan, nisan ayında Bağdat Caddesi'nde silahlı saldırıda öldürülmüştü. Polis, tetikçi E.Ö.'yü (32) yakalamış, firari Ünğan'ın yerini tek bilen arkadaşı 'köstebek' kod adlı Tolga Hakan C.'nin, tetikçiye bir gün önce suç aleti silahı verdiği ve Ünğan'ın fotoğraflarını gösterdiği iddia edilmişti. Ortaya çıkan yeni görüntüler ise soruşturmadosyasına girermen firari Tolga Hakan C. halen aranıyor.
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İşte köstebekle son yemek
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