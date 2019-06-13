KPSS'den alınan 50, 60, 70 ve 75 puanla hangi memur ilanlarına başvurulur? İşte o ilanlar...

Memur olmak ve hayatını devlet güvencesi altına almak isteyen pek çok vatandaş KPSS'ye girerek aldıkları puanlarla devlet memurluklarına atanmaya çalışıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarınca personel alımında referans olarak alınan KPSS'den 50, 60, 70 ve 75 puanlarını alan adaylar hangi ilanlarına başvurabileceklerini merak ederek araştırmalar yapıyor. Konuya ilişkin tüm bilgileri en ince detayına kadar sizler için derlediğimiz haberimizde bulabilirsiniz. Peki KPSS'den alınan 50, 60, 70 ve 75 puanla hangi memurluklara başvurulur?

İşte o ilanlar...