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'den alınan 50, 60, 70 ve 75 puanla hangi memur ilanlarına başvurulur? İşte o ilanlar...

Devlet dairelerinde memur olmak ve hayatını güvence altına almak isteyen vatandaşların kamu kurumlarına atanabilmesi için katılması gereken Seçme Sınavı ()'ndan 50, 60, 70 ve 75 puan alanlar, hangi memurluklara başvuru yapabileceklerini merak ederek arama motorunda yoğun olarak araştırıyor. KPSS'den alınan puanların kamu kurum ve kuruluşlarına atama yapılırken referans olarak alınması bu sınava katılan ve belli düzeyde puan alan her vatandaşın aldığı puan bazındaki memurluk ilanlarına başvuruda bulunmasına olanak sağlıyor. Peki KPSS'den 50, 60, 70 ve 75 puanlarını alanlar hangi ilanlara başvurabiliyor? İşte tüm bilgiler...

Giriş Tarihi: 13.6.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 13.6.2019 09:50
KPSS'den alınan 50, 60, 70 ve 75 puanla hangi memur ilanlarına başvurulur? İşte o ilanlar...

Memur olmak ve hayatını devlet güvencesi altına almak isteyen pek çok vatandaş 'ye girerek aldıkları puanlarla devlet memurluklarına atanmaya çalışıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarınca personel alımında referans olarak alınan KPSS'den 50, 60, 70 ve 75 puanlarını alan adaylar hangi ilanlarına başvurabileceklerini merak ederek araştırmalar yapıyor. Konuya ilişkin tüm bilgileri en ince detayına kadar sizler için derlediğimiz haberimizde bulabilirsiniz. Peki KPSS'den alınan 50, 60, 70 ve 75 puanla hangi memurluklara başvurulur?

İşte o ilanlar...

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KPSS'den alınan 50, 60, 70 ve 75 puanla hangi memur ilanlarına başvurulur? İşte o ilanlar...
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