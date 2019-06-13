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'den son dakika ve uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 14 Haziran

Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin tahmin raporlarını son dakika olarak duyurdu. Haftanın sonuna yaklaşırken, gerek işlerine gerekse okullarında karne almaya gidecek öğrencilerin yanıtını aradığı 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu da cevabına ulaştı. Meteoroloji'nin yayımladığı tahmin raporlarında başta olmak üzere birçok il ve bölgede yükselen sıcaklıkların yerini sağanak yağışlara bırakacağı bilgisine yer verilirken, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar da uyarıldı. MGM, bugünkü İstanbul hava durumu raporunda sağanak ve gök gürültülü yağış için saat vermeyi de ihmal etmedi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 14 Haziran 2019 Cuma günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri...

Giriş Tarihi: 14.6.2019 07:11 Güncelleme Tarihi: 14.6.2019 07:19
Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 14 Haziran

Ülkemizde genelinde etkisini gösteren sıcak havalar, bir süreliğine yerini sağanak yağışa bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemiz geneline ilişkin yayımladığı son dakika hava durumu raporlarında, İstanbul başta olmak üzere birçok il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağını açıklayan MGM, yağışla beraber kuvvetli rüzgara karşı da vatandaşları uyardı. Öte yandan, Trabzon ve Rize başta olmak üzere oluşabilecek yıldırım, dolu, yağış ve ani sel ile su baskınlarına karşı vatandaşların tedbirli olmasına dikkat çekildi. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 14 HAZİRAN

Haberimizin detaylarından 14 Haziran 2019 Cuma günü Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine ulaşabilir, İstanbul başta olmak üzere birçok il için son verileri görüntüleyebilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;

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Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 14 Haziran
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