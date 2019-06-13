Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Motosikletten düşen adam 1 hafta sonra öldü

Motosikletten düşen adam 1 hafta sonra öldü

'nın Manavgat ilçesinde motosikletten düşen ve olay yerine gelen 112 ekiplerine bir şeyi olmadığını söyleyerek tedaviyi kabul etmeyen , 1 hafta sonra beyin kanamasından hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2019 16:24 Güncelleme Tarihi: 13.6.2019 16:50
Motosikletten düşen adam 1 hafta sonra öldü

Edinilen bilgiye göre, Kızılağaç Mahallesinde bir işyerinde servis elemanı olarak çalışan Birol Barut (52), Ramazan Bayramının 1. Günü Kızılağaç-Kızılot arasında motosikletinin devrilmesi sonucu kaza yaptı.

TEDAVİYİ KABUL ETMEDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı 112 sağlık ekibi olay yerine gelirken, Birol Barut bir şeyinin olmadığını belirterek 112 ekibinin tedavi talebini kabul etmedi. Motosikleti sahibine teslim ettikten sonra evine giderek yatan Birol Barut, gece rahatsızlanınca ev sahibini arayarak haber verdi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Ağzından köpükler geldiği gözlenen Birol Barut, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Barut, Manavgat Devlet Hastanesinde önceki gün yaşamını yitirdi.

Barut'un cenazesi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Motosikletten düşen adam 1 hafta sonra öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN