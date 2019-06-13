Okul çevreleri ve servis araçlarına sıkı denetim

I·c¸is¸leri Bakanlıgˆı Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ve Jandarma Genel Komutanlıgˆına bagˆlı birimler tarafından "C¸ocuk ve Genc¸lerin Korunmasına Yo¨nelik Okul C¸evreleri ile Servis Arac¸ları Denetimi ve Tek Dal Sigara Uygulaması'' kapsamında, mevcut huzur ve gu¨ven ortamının devamını sagˆlamak, ilkokul, ortaokul, lise ve u¨niversite c¸agˆındaki c¸ocuk ve genc¸leri her tu¨rlu¨ suc¸tan uzak tutmak, korumak, o¨gˆrencilerin egˆitim ve o¨gˆretimlerini daha gu¨venli ortamlarda su¨rdu¨rmelerini sagˆlamak, okullar c¸evresinde bulunan umuma ac¸ık yerleri denetlemek, c¸ocukların dilendirilmesini o¨nlemek, aranan s¸ahısları yakalamak ve suc¸ unsurlarını ele gec¸irmek amacıyla u¨lke genelinde es¸ zamanlı olarak 12.06.2019 tarihinde 11:00-15:00 ile 19:00-21:00 saatleri arasında okul c¸evrelerinde uygulama yapıldı. Ayrıca 07:00-09:00, 12:30-13:30 ile 15:00-18:00 saatleri arasında da okul servis arac¸ları ve personeli denetlendi.

Ülke genelinde 23 bin 278 okul servis aracı denetlendi

U¨lke genelinde es¸ zamanlı olarak 47 bin 995 personelin katılımı ile yapılan uygulamada; 23 bin 278 okul servis aracı denetlendi. Bu denetimlerde; 79 adet "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak", 590 adet "Emniyet Kemeri Takmamak", 41 adet "Fazla Yolcu Tas¸ımak" ihlalleri bas¸ta olmak u¨zere toplamda 1.184 su¨ru¨cu¨ye cezai is¸lem uygulandı, eksikligˆi tespit edilen 145 okul servis aracı trafikten men edildi.

14 bin 717 okul çevresi ile 34 bin 763 umuma ac¸ık yer kontrol edildi



Ayrıca; okul c¸evreleri ile o¨gˆrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan park ve bahc¸eler, metruk binalar, alkol ve tu¨tu¨n satıs¸ı yapılan yerler, ic¸kili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları vb. umuma ac¸ık yerlerde yapılan denetimlerde 14 bin 717 okul çevresi ile 34 bin 763 umuma ac¸ık yer kontrol edildi. 641 is¸yeri hakkında idari is¸lem yapıldı.

BİN 147 ARANAN S¸AHIS YAKALANDI

Umuma ac¸ık yerlerde ve diğer alanlarda bulunan 366 bin 588 s¸ahıs sorgulandı. Bu sorgulamalarda; 5 FETO¨/PDY, 17 uyus¸turucu suc¸ları, 9 cinsel suc¸lar, 41 yaralama, 39 hırsızlık, 20 dolandırıcılık, 14 tehdit, 4 hakaret, 26 kayıp c¸ocuk, 795 yoklama kac¸agˆı-bakaya, 177 digˆer suc¸lardan olmak u¨zere toplam 1.147 aranan s¸ahıs yakalanırken, dilencilik ile ilgili herhangi bir suc¸ unsuruna rastlanılmadı. 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği ,154 adet mermi/ fişek, 5 adet kesici/ delici alet ile 1 adet kurusıkı tabanca yakalandı.

1 gr eroin, 48 gr. esrar, 56 gr. sentetik uyus¸turucu, 1.772 paket kac¸ak sigara ile 19 lt kac¸ak ic¸ki ele gec¸irildi.