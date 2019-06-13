Son dakika haberi: Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Süper Loto 13 Haziran çekilişi bilet sorgulama

On binlerce şans oyunu tutkununun en büyük heyecan kaynaklarından Süper Loto çekilişinin bugün sonuçları için nefesler tutulmuştu. 13 Haziran 2019 tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları az önce belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto sonuçları ve bütün son dakika gelişmelerisabah.com.tr'de... Bilet sorgulama işlemini çekilişin ardından haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Loto'nun 608'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 22 milyon 527 bin 637 lira ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 84 kişi 11 bin 43'er lira, 4 bilen 5 bin kişi 200'er lira, 3 bilen 108 bin 641 kişi 15 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

İşte Kazandıran numaralar...