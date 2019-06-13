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Su şişesinden alkol çıktı

Giriş Tarihi: 13.6.2019
Su şişesinden alkol çıktı
İstanbul Büyükçekmece'de kız öğrencinin başına akıl almaz bir olay geldi. Bir büfeden aldığı su şişesinden alkol çıkan çocuğun dedesi, bayi ve firmadan şikâyetçi oldu. Üstün zekâlı öğrencilerin seçildiği Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) sınavına girecek olan ilköğretim 2. sınıf öğrencisi Masal Oktay (8), sınavdan önce dedesinin bir büfeden aldığı suyu içti. Hiç açılmamış olduğu öne sürülen sudan bir yudum alan Masal Oktay'ın hemen tükürdüğünü söyleyen dedesi Hayrettin Avcı, torununa aldığı su şişesinin içinde alkol olduğunu iddia etti. Şikayetçi olduğunu belirten dede Avcı, bayiye maddi ve manevi dava açacağını ifade etti. Büfeci Metin Türkoğlu ise, "Yan dükkanda çalışan arkadaşım bırakmış. Kamerada görülüyor. Arkadaş kurbanı oldum" dedi.İHA
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Su şişesinden alkol çıktı
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