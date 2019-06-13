Ünlü iş adamının miras davasında yeni gelişme!

Türkiye'nin tanınmış yatak ve baza üretim firmalarından birinin eski hissedarlarından 75 yaşındaki Sinan Güleç'in, İzmir'de bulunan 20 milyon lira tutarındaki mal varlığını üzerine geçirdiği bakıcısı Gülcan E. ile sevgili olduğu ortaya çıktı. 6 yıldır birlikte olan ikilinin evlilik hazırlığı yaptığı, iş adamının bu evlilik için 25 yıldır görüşmediği eşi Gülten Güleç'le boşanmayı beklediği ortaya çıktı. İş adamı Sinan Güleç'in, mallarını 'kendisine ölene kadar bakması' şartıyla Eren'e devrettiği de öğrenildi.