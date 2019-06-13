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Yağmur yağdı böyle oldu

Yurt genelinde etkili olan yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi. Alt geçit ve tüneller suyla dolarken, ceviz büyüklüğündeki dolu, araçlara zarar verdi

Giriş Tarihi: 13.6.2019
Yağmur yağdı böyle oldu

İstanbul'da, sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle, şehir hatlarının bazı vapur seferleri iptal edildi.
Ankara'da etkili olan şiddetli yağış birçok konut ve iş yerinde su basmalarına neden oldu. Beypazarı ilçesinde de, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu.
İstanbul Pendik, Kartal ve Tuzla'da kuvvetli yağış etkili oldu. Pendik'te yollar göle dönerken D-100'de trafik durdu. İtfaiye yollardaki su birikintisini tahliye etti. Sokaklarda da biriken sular nedeniyle araç ve yayalar geçemedi.

İstanbul Pendik'te bir alt geçitte mahsur kalan vatandaşı böyle kurtardılar

İzmir Bornova metrosu yakınlarında yolların suyla dolması nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı. Bornova'da caddeleri su bastı.
Kayseri'de metrekareye 2 kilogram yağmur düştü.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sahile bağlantıyı sağlayan Alaaddin Yüksel alt geçidi yağmur suları ile doldu.
Sakarya'da Bazı ev, dükkân ve binaların bodrum ve zemin katlarına su bastı. Yağış gün boyu etkili oldu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Alt geçit ve tüneller suyla dolarken, ceviz büyüklüğündeki dolu, bazı araçlara zarar verdi.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Alaplı Çayı'nda sürüklenen sandallar son anda balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Çorum'un Laçin ilçesine bağlı Narlı köyünde oluşan hortum sonucu 25 ev ve ahırda hasar meydana geldi.
Bayburt'ta hızı saatte 70 kilometreyi bulan şiddetli fırtına nedeniyle birçok köyde ağaçlar devrildi.
Nevşehir'de etkili olan sağanak yağış, şehir merkezinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kentte bazı evlerin alt katlarında su baskınları yaşandı.
Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle 10 kişi yaralandı.

METEOROLOJİDEN YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgeler ve iller için yağmur ve dolu uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, Yozgat, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağış, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Ordu’daki dolu yağışı 10 kişiyi yaraladı

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