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18 milyon öğrenci bugün tatile çıkıyor

CEYDA KARAASLAN
CEYDA KARAASLAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2019
18 milyon öğrenci bugün tatile çıkıyor
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı bugün sona eriyor. 18 milyon öğrenci bugün karnelerini aldıktan sonra yaz tatiline girecek. Öğrenci ve öğretmenler 9 Eylül 2019'a kadar, yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatili yapacak. Bu yıldan itibaren tatillerle ilgili öğrencileri büyük değişiklikler bekliyor. 2020'de yaz tatili 2 hafta kısalacak ve o 2 haftalık süre ara tatil olarak öğrencilere verilecek. 1 haftalık ara tatiller nisan ve kasımda olacak. İlk ara tatil 18-22 Kasım 2019'da ilk yapılacak. Öğrenciler haftasonuyla birlikte 9 gün ara tatil yapacak. 25 Kasım'da yeniden eğitim öğretime başlayacak öğrenciler yarıyıl tatiline ise 17 Ocak 2020'de girecek ve haftasonlarıyla birlikte toplam 16 gün yarıyıl tatili yapılacak. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının ikinci dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
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18 milyon öğrenci bugün tatile çıkıyor
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