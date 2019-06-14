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4 gün cesetle yaşamışlar

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2019
4 gün cesetle yaşamışlar
İSTANBUL Esenyurt'ta kötü kokular gelen eve giren polis, vahşice öldürülmüş bir kadına ait ceset buldu. İddiaya göre 10 yıldır evli olan güvenlik görevlisi Elif Özden U. (29) ve marangoz eşi E.U. (29) bilinmeyen sık sık tartışma yaşıyordu. Talihsiz kadının mesai arkadaşı bir süre işe gelmemesi üzerine merak edip arkadaşının evine gitti. Kapıyı Elif Özden U.'nun 8 yaşındaki kızı açtı. Evden kokular gelmesi üzerine şüphelenen arkadaşı polisi aradı. Eve gelen ekipler, elleri bağlı halde vücudunda kesikler olan kadının cesedini buldu. Küçük kız, babasının "Annen hasta. Odaya girme sana da bulaşır" dediğini anlattı. Kadının 4 gün önce öldürüldüğü düşünülüyor. Polis, E.U.'yu arıyor.
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4 gün cesetle yaşamışlar
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