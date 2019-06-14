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kataloğu ile indirim fırsatlarını kaçırmayın! 20 Haziran A101 kataloğu listesi yayınlandı

Bu haftaya ilişkin büyük bir merakla beklenen kataloğu belli oldu. Perşembe günleri A101 marketler zinciri tarafından sunulan vatandaşların en çok araştırdıkları arasında öne çıkıyor. Bu doğrultuda, '20 Haziran bu hafta A101 aktüel kataloğunda hangi indirimli ürünler var?' sorusu da cevabı dikkat çekenler arasında yer alıyor. Bu haftaki aktüel ürünler listesi de yine oldukça çeşitli, onlarca cazip fiyat ve dev fırsatları içeriyor. A101 kataloğu bu hafta da teknolojiden ev elektroniğine, kamp malzemelerinden mutfak malzemelerine kadar çeşitliliği alışveriş severleri mutlu edecek. İşte, 20 Haziran Perşembe A101 aktüel ürünler tam listesi!

Giriş Tarihi: 14.6.2019 13:05
A101 aktüel ürünler kataloğu ile indirim fırsatlarını kaçırmayın! 20 Haziran A101 kataloğu listesi yayınlandı

İndirimli ürünleri yakından takip eden vatandaşlar, A101 aktüel ürünler kataloğunu da büyük bir merakla araştırıyor. Bu haftanın indirimli ürünler tam listesi, A101 marketler zincirinin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Ev ekonomisine yönelik eşyalardan, teknolojik ürünlere, mutfak araç gereçlerinden kamp malzemelerine kadar birçok çeşidi içeren aktüel listesi yine büyük ilgi görüyor.

20 HAZİRAN PERŞEMBE BU HAFTA A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Vatandaşa ucuza kaliteli ürünler sunan A101 marketler zinciri, bu hafta da satışa sunacağı güncel aktüel ürünlerini sayfa sayfa olarak vatandaşın beğenisine sundu. Kataloğun yayımlanması ile beraber vatandaşların ürünlere olan ilgisi oldukça yoğun.

İşte haftanın A101 indirimli ürünler kataloğu;

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A101 aktüel ürünler kataloğu ile indirim fırsatlarını kaçırmayın! 20 Haziran A101 kataloğu listesi yayınlandı
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