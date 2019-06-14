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Aracın içine bidonla alkol düzeneği kurmuş!

'de otomobilinde 5 litrelik bidondan yaptığı düzenekle alkol alan sürücünün ehliyetine 2049 yılına kadar el konuldu

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2019 09:14 Güncelleme Tarihi: 14.6.2019 09:25
Aracın içine bidonla alkol düzeneği kurmuş!

Kırıkkale'de, otomobiline 5 litrelik bidondan yaptığı düzenekle alkol alan sürücünün ehliyetine, 9. kez alkollü araç kullanmaktan 2049 yılına kadar el konuldu.

B.S. idaresindeki 06 FS 3761 plakalı otomobilin trafiği tehlikeye düşürdüğü bilgisini alan ekipler, aracı Bölge Trafik İstasyonu önündeki yol uygulamasında durdurdu.

TEMİZLİK BİDONUYLA DÜZENEK KURMUŞ

Ekipler, alkol kontrolü yaptıkları sürücü B.S'nin 3,44 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Araçtaki aramada, B.S'nin 5 litrelik temizlik malzemesi bidonuna kendisinin yaptığı boğma rakıyı koyup, ayarladığı düzenekle içtiği belirlendi.

İLK KEZ YAKALANMIYOR!

9. kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2049 yılına kadar el konulan B.S'nin otomobili otoparka çekildi ve 14 bin lira para cezası uygulandı.

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Aracın içine bidonla alkol düzeneği kurmuş!
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