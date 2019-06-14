Babalar Günü ne zaman? 2019 Babalar Günü hangi gün kutlanacak?

Yılın en özel ve anlamlı günlerinden biri olan Babalar Günü için geri sayım başladı. Aylar öncesinden babalarına sürpriz yapmak isteyen vatandaşlar bu günü iple çeker hale geldi. Herkes en özel olarak bu güne hazırlanmak isterken babalarını da el üstüne tutmak için çabalıyor. Aynı zamanda Babalar Günü'nün tarihçesini, çıkış şeklini, geçmişini merak edenler bu başlık altından öğrenebilirler. Peki, Babalar Günü ne zaman kutlanacak? İşte 2019 Babalar Günü tarihi...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN? 2019 BABALAR GÜNÜ

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği Babalar Günü tarihi geldi, çattı. İşte bu özel gün ile ilgili tüm ayrıntılar;