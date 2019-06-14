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ne zaman? hangi gün kutlanacak?

İlk defa ABD’de kutlanmaya başlanılan için geri sayım başladı. Her sene olduğu gibi bu sene de Babalar Günü coşkuyla kutlanacak. Çeşitli sürprizler ve etkinliklerle babalarını mutlu etmek isteyen evlatlar için heyecan dorukta! Yılın en önemli günlerinden birini en verimli şekilde geçirmek isteyen vatandaşlar hazırlıklarını yapmaya devam ediyor. Babaları ya da baba adayları için elinden geleni yapmaya gayret edenler için “”, “Babalar Günü hangi gün kutlanacak” gibi soruların yanıtlarını sizler için derledik. Aynı zamanda Babalar Günü’ne özel mesajlar ve hediye seçimleri de haberimizin devamında olacak.

Giriş Tarihi: 14.6.2019 09:40
Babalar Günü ne zaman? 2019 Babalar Günü hangi gün kutlanacak?

Yılın en özel ve anlamlı günlerinden biri olan Babalar Günü için geri sayım başladı. Aylar öncesinden babalarına sürpriz yapmak isteyen vatandaşlar bu günü iple çeker hale geldi. Herkes en özel olarak bu güne hazırlanmak isterken babalarını da el üstüne tutmak için çabalıyor. Aynı zamanda Babalar Günü'nün tarihçesini, çıkış şeklini, geçmişini merak edenler bu başlık altından öğrenebilirler. Peki, Babalar Günü ne zaman kutlanacak? İşte 2019 Babalar Günü tarihi...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN? 2019 BABALAR GÜNÜ

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği Babalar Günü tarihi geldi, çattı. İşte bu özel gün ile ilgili tüm ayrıntılar;

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Babalar Günü ne zaman? 2019 Babalar Günü hangi gün kutlanacak?
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