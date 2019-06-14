Barışmaya geldiler kayınvalideyi öldürdüler

BUGÜN NELER OLDU

Yalova'da yaşayan Sabahat Metiner ve 1.5 yıl önce evlendiği Erman Metiner'den şiddet görmeye başlayınca, bir süre önce babasının evine döndü. 20 gün önce de bir bebeği dünyaya geldi. Bebeğin babasız büyümesini istemeyen Erman Metiner'in ailesi, önceki gün tarafları barıştırmak için, Sabahat Metiner'in kaldığı Yaşar ve Vicdan Ürküt'ün evine gitti. Ancak, bu barıştırma görüşmesi sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, Metiner ailesi üyeleri, Ürküt çiftine saldırdı. Yaşar Ürküt'ü sopa ile öldüresiye döven grup, Vicdan Ürküt'ü de baltayla sırtından ve kalçasından yaraladı. Hastaneye kaldırılan Vicdan Ürküt (42) doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kafa travması geçiren Yaşar Ürküt (43) ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. Acı haberi alan yakınları ise hastaneye akın etti. Polis burada ikinci bir olay yaşanmaması için tedbir aldı. Erdem Metiner (30) ve babası Kadir Metiner (56) ile diğer aile üyeleri Erman Metiner (30), Recep Metiner (32),Yaprak Metiner (36) ve Dilber Metiner'i (25)gözaltına aldı. Ailenin evinde yapılan aramalarda da olayda kullanılan bıçak ve sopaların yanı sıra bir av tüfeği ile fişekler de ele geçirdi.