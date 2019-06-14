Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu bugün raflarda müşterilerini bekliyor! İşte 14 Haziran BİM kataloğu aktüel listesi

Haftanın 14 Haziran Cuma günü için BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her Cuma olduğu gibi bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı. Bu doğrultuda, milyonlarca vatandaş 'Bu hafta BİM 14 Haziran Cuma aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde ev ekonomisine yönelik oldukça çeşitli ürünler bulunuyor.

BU HAFTA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürün olarak ise hiç şüphesiz, VOLTA marka elektrikli bisiklet bulunuyor. Katalogda son derece çeşitli ev ekonomisi ürünleri bulunurken, yaz için çeşitli plaj fırsatları bulunuyor. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 14 Haziran BİM kataloğuna ulaşabilirsiniz.