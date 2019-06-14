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nasıl kılınır? Adım adım kılınışı ile Cuma namazı kaç rekattır? İşte detaylar

Mübarek Cuma gününe girmenin huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Cuma coşkusunu bir başka yaşayan İslâm alemi, bugünü de aynı şekilde geçirecek. Öğle namazı neticesinde camiler dolup taşacak, eller ise semaya yükselecek. Bu anlamlı günde ibadetini yerine getirmek isteyen yurttaşlar, ' nasıl kılınır ve kaç rekat?' sorusu ile araştırmalarını sürdürüyor. Peki Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi dualar okunur? Özel olarak hazırladığımız içeriğimiz aracılığıyla adım adım hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 14.6.2019 10:25
Cuma namazı nasıl kılınır? Adım adım kılınışı ile Cuma namazı kaç rekattır? İşte detaylar

Müslümanlar için Cuma gününün coşkusu hissedilirken huzuru da yaşanıyor. Her hafta olduğu gibi bugün de öğle ezanı ile beraber Cuma namazı için camiler dolup taşacak ve eller semaya yükselecek. Bu mübarek günde ibadetini görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ise 'Cuma namazı nasıl kılınır?' sorusunun yanıtını öğrenmeye çalışıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde, adım adım Cuma namazı kılınışı bilgisine yer verirken, abdestin nasıl alınacağını da aktardık.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKAT? ABDEST NASIL ALINIR?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından cuma namazı kılınışı hakkında detaylara ulaşabilir, Diyanet'in 14 Haziran 2019 bu hafta için yayımladığı hutbe ile abdestin nasıl alınacağı konusunda fikir edinebilirsiniz.

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Cuma namazı nasıl kılınır? Adım adım kılınışı ile Cuma namazı kaç rekattır? İşte detaylar
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