Eşini öldürüp intihara kalkıştı

BUGÜN NELER OLDU

Karaman'da boşanmak isteyen eşini 6 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklayarak öldüren Mehmet Ekiz, daha sonra bıçağı göğsüne saplayarak intihara kalkıştı. Ermenek İlçesinde yaşayan 25 yaşındaki Tuğba Ekiz ile aşçılık yapan eşi Mehmet Ekiz(34) arasında son dönemde geçimsizlik başladı. Tuğba Ekiz, kızıyla birlikte kardeşi Arzu Yeşil'in evine gitti. Önceki akşam baldızının evine giden Ekiz, barışma teklifini kabul etmeyen eşini, kızının gözleri önünde bıçakladı. Ekiz ardından göğsüne bıçak saplayarak intihara kalkıştı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuğba Ekiz, kurtarılamadı. Mehmet Ekiz'in durumunun da ağır olduğu öğrenildi./SABAH