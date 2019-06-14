İki motosiklet kazası: 2 ölü

İstanbul'da Beşiktaş Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde önceki sabah meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle tünel yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Bomonti istikametine giden motosiklet sürücüsü Buse Karabulut, tünel içerisindeki kaldırıma çarptı. Karabulut olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan Antalya Manavgat'ta bayramın birinci günü motosikletten düşen Birol Barut, tedaviyi kabul etmeyip evine gitti. Barut 1 hafta sonra evinde geçirdiği beyin anaması nedeniyle hayatını kaybetti.